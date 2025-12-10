Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar'ın hesabındaki paraya bakın! MASAK raporu fena

Bahis soruşturmasında adı geçen Ahmet Çakar ve eşi Arzu Çakar ile ilgili MASAK raporu ortalığı sallayacak. Ahmet Çakar eşi ile birlikte gözaltına alınmış, hastalığı sonrasında serbest kalmıştı. Ahmet Çakar'ın eşiyle birlikte gözaltına alınma sebebi MASAK'ın raporlarında gizli. Ahmet Çakar'ın ve eşinin hesaplarında ayrı ayrı 60 milyonun üzerinde işlem yapılmış.

Abone ol

Hakemlikten spor yorumculuğuna geçen Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Ahmet Çakar'ın radara takılmasının sebebi hesaplarındaki milyonluk para trafiği. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar, MASAK raporundaki o rakamları verdi.

-Rapora göre; Ahmet Çakar’ın hesabına 2017’den bu yana 60 milyon 972 bin 890 TL tutarında para girişi olmuş.

-Aynı dönemde 58 milyon 269 bin 147 TL tutarında para çıkışı var. Bu işlemler 'kendi hesapları arasındaki hareketler' hariç tutulmuş hâli”

Bahis sitesi Misli'ye 16 milyon...

"Yine rapora göre Çakar, Yasal bahis şirketi Misli’ye 2017’den 2025’e kadar 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL göndermiş; aynı şirketten 3 milyon 354 bin 576 TL geri almış”.

Yurt dışı bahis sitesine de para yollanmış

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre; Çakar’ın, 2004 yılında İngiltere'de kurulu “William Hill Online” ve “Eurobet” isimli bahis sitelerine kredi kartından para transferlerinin bulunduğu, Çakar’ın kupon bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı tespit edilmiş. Sosyal medya paylaşımları da dosyada yer alıyor.

Bilyoner verilerine bakıldığında ise; Çakar’ın üyeliğinin bulunduğu ve 2017 – 2019 yılları arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisi olduğu tespit edilmiş.



Eşi Arzu Çakar'ın milyonluk trafiği

Asıl çarpıcı bölüm ise Ahmet Çakar’ın eşi Arzu Çakar’la ilgili tespitler. Arzu Çakar’ın hesaplarında da benzer bir yoğunluk var.