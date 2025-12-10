Kar yağışı Sivas ve çevresine ulaştı! Meteorolojiden yeni hava raporu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 10 Aralık Çarşamba bölge bölge hava durumu...