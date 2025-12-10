BIST 11.296
Kar yağışı Sivas ve çevresine ulaştı! Meteorolojiden yeni hava raporu

Kar yağışı Sivas ve çevresine ulaştı! Meteorolojiden yeni hava raporu - Resim: 1

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 10 Aralık Çarşamba bölge bölge hava durumu...

Kar yağışı Sivas ve çevresine ulaştı! Meteorolojiden yeni hava raporu - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre;  genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı Sivas ve çevresine ulaştı! Meteorolojiden yeni hava raporu - Resim: 3

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar yağışı Sivas ve çevresine ulaştı! Meteorolojiden yeni hava raporu - Resim: 4

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

