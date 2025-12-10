BIST 11.296
Bahis soruşturmasında tutuklandı! Sakaryaspor kalecisi: "İllaki gol yerim ben''

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Sakaryaspor kalecisi Yunus Emre Tekoğul'un ortaya çıkan yazışmalarında bir arkadaşına ''Karşılıklı gol bas, illaki gol yerim ben'' mesajı attığı tespit edildi.

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan isimlerin dijital materyal incelemelerinde bahis oynadıklarına ilişkin fotoğraf ve yazışmalar olduğu belirtildi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilen yazıda, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatıldı. Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Yazıda ayrıca şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği belirtildi.

"Gir gir ayarlayacağız biz maçı"

Tekoğlu'nun WhatsApp'ta Selim Y.'nin, "Kazanır mısınız, Manisa kötü" sorusuna, "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, KG (karşılıklı gol) bas garantile, illaki gol yerim ben" cevabı verdiği, ikili arasında başka bir konuşmada ise pazarlık yapıldığı görüldü. O konuşma şöyle;

Selim Y : İyi kazandırdınız Yunus'um.

Yunus: Ne kadar kazandın?

Selim Y.: 400

Yunus.: 50'si benim. 

