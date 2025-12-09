Kar yağışı bekleyene kötü haber! Ocak'ta çok yağacak deniyordu, Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.