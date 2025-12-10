Mehmet Akif Ersoy nereli evli mi? Gözaltına alınma sebebi şoke etti

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu kullanmak ve bulundurmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 ünlü spiker de uyuşturucudan gözaltına alınmıştı. Peki Mehmet Akif Ersoy nereli ve kimdir?

Abone ol

Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi. Bu kez gözaltına alınan isim medya dünyasının en ünlü simalarından biri oldu. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınırken, diğer gözaltı işlemleri sürüyor.

Habertürk'te görevinden alındı

Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı Habertürk'e, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Gelişmelerin ardından Ersoy'un, TMSF tarafından görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

-"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. "

Mehmet Akif Ersoy'a yöneltilen suçlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan gözaltına alındığını şu açıklamayla duyurdu:

-“Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.”

3 ünlü spiker uyuşturucudan gözaltındaydı İstanbul'da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri televizyon spikerlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Operasyonda çeşitli kanallarda çalışan spikerler E. R. C., M. A. ve H. S. savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mehmet Akif Ersoy evli mi nereli?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı. 2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor. Evli olmayan Mehmet Akif Ersoy, ekranların en tanınan isimlerinden biri.