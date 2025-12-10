BIST 11.314
Sanayi üretimi ekim ayında geriledi

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

