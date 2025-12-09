Emekli zammına 'zam' yapılacak kulisi! Refah zammı hazırlığı var oranı da...

Emekli Ocak zammı ne kadar olur? Refah oranı

Mehmet Akif Cenkci'nin aktardığı Ankara kulisine göre "emekliye refah zammı için masada ciddi bir seçenek konuşuluyor'. Cenkci bu seçeneği de şöyle açıkladı:

-Masada ciddi bir seçenek konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi. Yani yüzde 12,5’in yüzde 18,5’e çıkarılması ve yaklaşık 6 puanlık bir refah payı verilmesi… Bu adım, en azından zam oranlarındaki ayrışmayı ortadan kaldırarak kısa vadede bir nefes sağlayabilir.