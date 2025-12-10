BIST 11.276
Büyükçekmece Adliyesi soygununda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet deposundaki 150 milyon liralık soyguna ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı.

