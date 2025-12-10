Otomobil kredilerinde yeni dönem! 7 Milyon liraya kadar faizsiz kredi fırsatı
Yıl sonu telaşı otomobil bayilerinde hareketliliği artırdı! 2025 model araç stoklarını eritmek isteyen markalar, Şubat 2026'ya kadar sürecek dev kampanyalarla kredi musluklarını sonuna kadar açtı. En dikkat çekeni: BMW'de 7 milyon TL'ye varan sıfır faizli kredi fırsatı. Asgari ücretlinin hayalini süsleyen indirimler, takas destekleri ve faizsiz taksitlerle milyonlarca aile yeni araca kavuşma peşinde. Peki, hangi marka ne sunuyor? İşte detaylar...
İŞTE MARKA MARKA ARALIK AYI SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI
Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.
Alfa Romeo Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.