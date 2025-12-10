Otomobil kredilerinde yeni dönem! 7 Milyon liraya kadar faizsiz kredi fırsatı

Yıl sonu telaşı otomobil bayilerinde hareketliliği artırdı! 2025 model araç stoklarını eritmek isteyen markalar, Şubat 2026'ya kadar sürecek dev kampanyalarla kredi musluklarını sonuna kadar açtı. En dikkat çekeni: BMW'de 7 milyon TL'ye varan sıfır faizli kredi fırsatı. Asgari ücretlinin hayalini süsleyen indirimler, takas destekleri ve faizsiz taksitlerle milyonlarca aile yeni araca kavuşma peşinde. Peki, hangi marka ne sunuyor? İşte detaylar...