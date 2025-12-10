BIST 11.256
DOLAR 42,61
EURO 49,63
ALTIN 5.750,76
HABER /  GÜNCEL

23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu

23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Cin Camisi'nin kayıp olan kitabesi bulundu.

Abone ol

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Danişmentliler döneminden kalma, Gümüştekin isminin geçtiği ilk ve tek kitabe olan Cin Camisi kitabesinin 13 Mart 2002'den bu yana kayıp olarak değerlendirildiği belirtildi.

Tokat Valiliği koordinesinde kaymakamlık işbirliği ve İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda kitabenin bulunarak devlet korumasına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletin tüm birimleri kültürel değerlerimize sahip çıkma kararlılığını sürdürecek, milletimizin ortak tarihi mirasının korunması için çalışmalar aynı hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşların duyarlılık göstermeleri ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik gayretlere destek olmaları büyük önem taşımaktadır."

23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Otomol kış bakım kampanyasını başlattı
Otomol kış bakım kampanyasını başlattı
Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıktı! Fiyatına bakın
Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıktı! Fiyatına bakın
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Garanti BBVA "Kredi Koçum" özelliğini tanıttı
Garanti BBVA "Kredi Koçum" özelliğini tanıttı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır CHP yönetimine rest çekti: Kızılay'da asacağım kendimi
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır CHP yönetimine rest çekti: Kızılay'da asacağım kendimi
Mustafa Destici uyardı: Bu tablo terörden daha tehlikeli
Mustafa Destici uyardı: Bu tablo terörden daha tehlikeli