Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, uyuşturucu madde kullanma ve kullanım için yer sağlama suçlamalarıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk sırasında sağlık kontrolleri tamamlanan şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteci İhsan Yalçın’ın kamerasına eliyle vurarak tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ya da bulundurma” ile “uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağlama” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, dün akşam İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Bu sırada adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteci İhsan Yalçın'ın kamerasına eliyle vurdu.