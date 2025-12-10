BIST 11.194
DOLAR 42,61
EURO 49,69
ALTIN 5.754,03
HABER /  GÜNCEL

Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu

https://www.internethaber.com/adliye-koridorunda-gerginlik-ufuk-tetik-goruntu-alan-gazeteciye-vurdu-video-galerisi-2422767.htm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, uyuşturucu madde kullanma ve kullanım için yer sağlama suçlamalarıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk sırasında sağlık kontrolleri tamamlanan şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteci İhsan Yalçın’ın kamerasına eliyle vurarak tepki gösterdi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ya da bulundurma” ile “uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağlama” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, dün akşam İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Bu sırada adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteci İhsan Yalçın'ın kamerasına eliyle vurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi
Almanya’da camilere yönelik nefret eylemleri artıyor
Almanya’da camilere yönelik nefret eylemleri artıyor
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı
Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama
Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama
İki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün yapılacak! Saat verildi
İki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün yapılacak! Saat verildi
İsrail ordusu yine durmadı! Gazze'de ateşkese rağmen 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu yine durmadı! Gazze'de ateşkese rağmen 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu
Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu
Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu
23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor