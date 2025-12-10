BIST 11.216
İki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün yapılacak! Saat verildi

Anadolu Ajansı
İki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün yapılacak! Saat verildi

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

Her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Kentte 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

