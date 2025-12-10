BIST 11.256
DOLAR 42,61
EURO 49,63
ALTIN 5.750,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İddiaya göre, 3 kişi tarafından kaçırılan A.Y. (46), Atakent Mahallesi'ndeki bir evde gece boyunca işkenceye uğradı, ardından yol kenarına bırakıldı.

Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirilen mağdur kadın, tedavisi sonrası polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri, şüpheliler K.Ö, Y.D. ile eşi N.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe, "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma", "darp ve şiddet" suçlamalarıyla tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu
23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Otomol kış bakım kampanyasını başlattı
Otomol kış bakım kampanyasını başlattı
Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıktı! Fiyatına bakın
Opel'in Zafira ve Vivaro modelleri "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıktı! Fiyatına bakın
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Garanti BBVA "Kredi Koçum" özelliğini tanıttı
Garanti BBVA "Kredi Koçum" özelliğini tanıttı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır CHP yönetimine rest çekti: Kızılay'da asacağım kendimi
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır CHP yönetimine rest çekti: Kızılay'da asacağım kendimi