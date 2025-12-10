BIST 11.256
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv aramasına devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyündeki ormanlık alanda ölü bulunan Ferdi. Ö.'nün kayıp uzvunun bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekiplerin, el feneri kullanan şüpheli ya da şüphelilerin Ferdi Ö.'nün aracının önünü kestiğini tespit ettiği öğrenildi.

Olayın 20 dakika içinde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin olaydan sonra tekrar bölgeye geldiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

