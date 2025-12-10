Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv aramasına devam ediliyor.Abone ol
Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyündeki ormanlık alanda ölü bulunan Ferdi. Ö.'nün kayıp uzvunun bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.
Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekiplerin, el feneri kullanan şüpheli ya da şüphelilerin Ferdi Ö.'nün aracının önünü kestiğini tespit ettiği öğrenildi.
Olayın 20 dakika içinde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin olaydan sonra tekrar bölgeye geldiklerinin belirlendiği kaydedildi.
Öte yandan, cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.