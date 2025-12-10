BIST 11.256
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret etmek için sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

