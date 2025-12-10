BIST 11.283
Nihat Doğan yeni sürecin şifresini canlı yayında Hadi Özışık'a açıkladı

Türkiye çok kritik bir süreçten geçerken, Nihat Doğan’ın Devlet Bahçeli açıklamaları ülke gündemini sarstı. Bahçeli’nin attığı tarihi adımı, Kürt seçmenle kurulan yeni diyaloğu ve “Bu eli tutmamak ihanettir” çıkışını Doğan, ilk kez gazeteci Hadi Özışık'ın canlı yayınında tüm detaylarıyla anlattı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik günlere girildi. Komisyon heyetinin İmralı'ra Öcalan ile görüşmesi, ardından terör örgütü PKK elebaşlarının sürece aykırı açıklamaları geldi.

Hükümetin atacağı adımlar merak konusu olurken, Nihat Doğan'ın konuya ilişkin kritik değerlendirmeleri dikkat çekti.

Bahçeli neden ‘tarihi bir risk’ aldı?

Yeni süreç Türkiye’yi nereye götürür?

Kürt seçmenin mesajı ne?

Nihat Doğan neden bu kadar net konuştu?

Nihat Doğan, tüm bu soruların cevabı ve perde arkasını İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olduğu  canlı yayında açıkladı.

