Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalındaki yayında sağ görüşlü vatandaşları hedef alan sert ifadeler kullanarak sağcılığı “suç” ve “ahlaksızlık” olarak nitelendirdi. Aysever'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalında yaptığı bir yayında sağ görüşlü vatandaşları hedef alan ağır ithamlarda bulundu. Aysever, sağcılığın "bir suç" ve "ahlaksızlık" olduğunu öne sürdü.

MENDERES'E DE HAKARET ETTİ

Konuşmasında sağ görüşlü insanlara yönelik ifadeler kullanan Aysever, "Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'ten ilk başta Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın" sözlerini sarf etti.

Aysever, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayat oradan bakar. Solcu olmak. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olun, ister milli şey olun. Yurt yani kendinizi milliyetçi zannedin. Hayır. Solcu olduğunuz zaman ancak paraya pula itimat etmezsiniz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Enver Aysever’in bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Aysever'in ifadelerini 'bölücü', 'nefret uyandıran' ve 'suç oluşturan' şeklinde nitelendirerek yargının konuyla ilgili harekete geçmesini istedi.

