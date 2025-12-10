BIST 11.216
İsrail ordusu yine durmadı! Gazze'de ateşkese rağmen 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkesi ihlal ederek ateş açan İsrail ordusu biri çocuk, biri kadın olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü.

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na girerek ateş açtı. Açılan ateşte 16 yaşındaki Zahir Nasır Şamiye ağır şekilde yaralandı. İsrail ordusunun yoğun ateşi nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralı çocuğa ulaşamadığı ve çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında ise İsrail askerlerinin kurdukları vinçten doğrudan ateş açması sonucu Filistinli bir erkek ile bir kadın yaşamını yitirdi.

- İsrail ordusu, Sarı Hat'tı geçerek Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesimine girdi

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait çok sayıda birliğin askeri buldozerlerle, ateşkes anlaşmasına göre gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçerek Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesimine girdiğini anlattı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgelerde Sarı Hat'tı belirleyen sarı renkli blokları ileriye ittiği ve yoğun şekilde ateş açtığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin ateş açması nedeniyle bölgede bulunan yerinden edilmiş sivillerin ve sağlık ekiplerinin hareket edemediği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda Gazze'de yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

