Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Federal Konsey toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizi üzerinden Rusya’ya karşı “düşmanca adımlar” attığını savunarak, Rusya’nın bu adımlara karşılık vermeye tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin başkenti Moskova’da Federal Konsey toplantısında Rus dış politikasına ilişkin konuşma yaptı.

'TRUMP, İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTEREN TEK BATILI LİDER'

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, "Trump, krizin temel nedenlerini anlayan ve bu süreçte insan haklarına saygı gösteren tek Batılı lider." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2 Aralık’ta ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’le görüştüğünü ve bu görüşmede ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planının ele alındığını hatırlatan Lavrov, "Çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Önemli olan, krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan sürdürülebilir çözümün mümkün olmadığı yönünde ortak anlayışın bulunmasıdır." dedi.

Lavrov, ABD’nin barış planında Ukrayna’daki azınlıkların hakları ile din özgürlüğünün korunmasına ilişkin maddelerin de yer aldığı bilgisini paylaştı.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını sürdürdüğüne dikkati çeken Lavrov, "Mevcut Amerikan lideri de bu yaptırımları kaldırma konusunda acele etmiyor, aksine artırıyor." ifadesini kullandı.

'SAVAŞMA NİYETİNDE DEĞİLİZ ANCAK TÜM DÜŞMANCA ADIMLARA KARŞILIK VERECEĞİZ'

İngiltere başta olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin Ukrayna kriziyle ilgili "yapıcı olmayan" siyaset izlediklerini ve krizin çözümüne yönelik girişimleri genellemeye çalıştıklarını belirten Lavrov, şöyle konuştu:

"Ukrayna vatandaşlarını kullanan bu ülkeler, Rusya ile savaşa tüm siyasi sermayelerini yatırarak, halen ülkemizi yeneceklerini düşünüyor. Putin’in de belirttiği gibi, Avrupa ile savaşma niyetinde değiliz. Böyle bir düşüncemiz bile yok. Ancak Ukrayna’da Avrupalı askerlerin konumlandırılması ve Rus varlıklarına el konulması dahil tüm düşmanca adımlara karşılık vereceğiz. Buna cevap vermeye hazırız."

Avrupa’nın Ukrayna yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını vurgulayan Lavrov, "Onların, Rusya’yı soyup, uluslararası ve ticari hukukun tüm normlarını ihlal ederek, altın ve döviz rezervlerimizi ele geçirmekten başka bu savaşı finanse edebilecek bir kaynağı yok." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Almanya’nın askerileştirilmesine yönelik planlara ilişkin olarak, "Alman siyasetçileri kendi tarihlerinin karanlık sayfalarını unutmuş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.