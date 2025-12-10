BIST 11.194
DÜNYA

İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı

İsrail’in Eurovision 2026’ya katılımına onay verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve Belçika’nın yarışmadan çekilme kararına, bugün İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV da katıldı.

İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve Belçika, geçtiğimiz hafta Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurmuştu. 

Bugün, İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV da İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına tepki olarak yarışmayı boykot edeceğini duyurdu.

