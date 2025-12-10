Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında Galatasaray, Monaco deplasmanında 1-0 mağlup olurken, maçın en kritik anlarından biri kaleci Uğurcan Çakır’ın penaltıyı kurtardıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmesi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransız takımı Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin yanısıra kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı da taraftarları üzen bir diğer konu oldu.

Balogun'un penaltısını kurtaran milli eldiven, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

OKAN BURUK: BİR SONRAKİ MAÇTA OYNAMASI ZOR

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Uğurcan'ın sakatlığıyla ilgili, "Şu anda gözüken, bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR sonucu daha sonra belli olacak. Oynamayı denedi ama zorlanma sahada kalmasını engelledi. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimizde sorun olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı" dedi.

Galatasaray, bir sonraki maçında Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Uğurcan'ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.