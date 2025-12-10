BIST 11.194
DOLAR 42,60
EURO 49,77
ALTIN 5.746,14
HABER /  SPOR

Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı

Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı

Liverpool’dan ayrılması beklenen Mohamed Salah’ın Galatasaray ile anılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuya sosyal medyadan yoğun ilgi gösterdi. Ancak iddialara göre Galatasaray yönetiminin asıl hedefi, Milan’da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao olurken, kulüp ocak ayında olası bir futbolcu satışı gerçekleşirse transfer için şartları zorlamayı planlıyor.

Abone ol

İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile kriz yaşayan ve takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah için Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Salah'ın sosyal medya hesabına mesaj yağdırırken yönetimin asıl hayalinin bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE RAFAEL LEAO VAR

Sabah'a göre Galatasaray'ın hedefinde yer alan o isim Rafael Leao. Portekizli yıldızın durumunu yakından takip eden Galatasaray, ocak ayında futbolcu satışı yapılması halinde Leao için şartları zorlayacak.

Milan ile 2.5 yıl daha sözleşmesi olan Rafael Leao bu sezon 12 maçta 6 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!
Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!
Adli emanet hırsızlığında 5 tutuklama
Adli emanet hırsızlığında 5 tutuklama
Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...
Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...
İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı
İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı
Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak
Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi
Almanya’da camilere yönelik nefret eylemleri artıyor
Almanya’da camilere yönelik nefret eylemleri artıyor
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı
Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama
Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama