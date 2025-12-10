Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı

Liverpool’dan ayrılması beklenen Mohamed Salah’ın Galatasaray ile anılmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuya sosyal medyadan yoğun ilgi gösterdi. Ancak iddialara göre Galatasaray yönetiminin asıl hedefi, Milan’da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao olurken, kulüp ocak ayında olası bir futbolcu satışı gerçekleşirse transfer için şartları zorlamayı planlıyor.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile kriz yaşayan ve takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah için Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Salah'ın sosyal medya hesabına mesaj yağdırırken yönetimin asıl hayalinin bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE RAFAEL LEAO VAR

Sabah'a göre Galatasaray'ın hedefinde yer alan o isim Rafael Leao. Portekizli yıldızın durumunu yakından takip eden Galatasaray, ocak ayında futbolcu satışı yapılması halinde Leao için şartları zorlayacak.

Milan ile 2.5 yıl daha sözleşmesi olan Rafael Leao bu sezon 12 maçta 6 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro.