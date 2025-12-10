BIST 11.194
Kenan Yıldız'a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...

Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...

A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Kenan Yıldız, Juventus formasıyla kasım ayındaki Serie A performansı sayesinde “Ayın Yükselen Yıldızı” ödülüne layık görüldü.

AMilli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki futbolcu, ligde kasım ayındaki maçlardaki etkili oyunu, dinamizmi ve skora yaptığı katkı sayesinde ödülün sahibi oldu.

Kenan Yıldız, hem Juventus taraftarlarının hem de İtalyan futbol kamuoyunun takdirini kazanarak geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor.

