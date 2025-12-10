BIST 11.256
Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in, veriyi değere dönüştüren bir teknoloji sağlayıcısı konumuna geldiğini belirterek, "Hedefimiz, veriyi değere, zekayı çözüme ve girişimcileri geleceğe bağlamaktır." dedi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılıyor.

Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025 sahnesinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya gelerek, sektördeki değişime ve şirketin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Koç, Üretken Bağlantı Çağı (The Era of Generative Connectivity) temalı konuşmasında, yapay zeka ve bağlantı teknolojilerinin birleşiminden doğan yeni çağı "Üretken Bağlantı" olarak tanımlayarak, Turkcell'in artık sadece bir operatör değil, veriyi değere dönüştüren bir teknoloji sağlayıcısı olduğunu söyledi.

Yapay zeka yatırımlarının dünya genelinde 1,5 trilyon dolar seviyesine ulaştığına dikkati çeken Koç, bu yeni dönemde başarılı olmak için dört temel katman üzerine inşa edilmiş bir strateji izlediklerini ifade etti.

Bu katmanların ilkinin 5G ve fiberi kapsayan fiziksel altyapı, ikincisinin ise Google Cloud işbirliğiyle güçlendirilen dijital altyapı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Türkiye topraklarında veri egemenliğini sağlamak adına büyük bir yatırım hamlesi başlattık. Google Cloud ile yaptığımız anlaşma sayesinde Türkiye'yi bölgesel bir veri merkezi ve dijital bir 'hub' haline getiriyoruz. Amacımız, sadece altyapı sunmak değil, girişimcilerimizin en yeni yapay zeka modellerine düşük gecikmeyle yerel olarak erişmesini sağlamak."

Koç, stratejinin üçüncü katmanının, yapay zeka tabanlı karar mekanizmaları, dördüncü ve en kritik katmanının ise girişimciler olduğunu dile getirerek, Turkcell Girişim Sermayesi Fonları aracılığıyla yerli girişimlerin "Turcorn"a dönüşerek dünyaya açılmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmasının sonunda telekom operatörlerinin değişen rolüne de değinen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecekte bizleri sadece gigabayt veya dakika satan şirketler olarak görmeyeceksiniz. Biz artık verinin güvenliğini sağlayan, yapay zekanın etik kullanımını gözeten ve buluta erişimi demokratikleştiren bir konumdayız. Hedefimiz, veriyi değere, zekayı çözüme ve girişimcileri geleceğe bağlamaktır."

