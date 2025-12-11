Menkul kıymet gelirlerinde tevkifat uygulamasının süresi 5 yıl uzatıldı

Menkul kıymet gelirlerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine ilişkin uygulamanın süresinin 5 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, menkul kıymet gelirlerinin tevkifat suretiyle vergilendirilmesi uygulamasında sürenin uzatılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre bu yıl sonunda sona erecek menkul kıymet gelirlerinin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

​​​​​​​Bazı menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen faiz ve alım satım kazançları ile mevduat faizleri, katılma hesabı kar payları ve repo gelirlerinin bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yoluyla vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinin uygulama süresi yıl sonunda doluyordu.

Düzenleme ile 31 Aralık 2025'te sona erecek söz konusu tevkifat uygulaması 5 yıl uzatılmış oldu.