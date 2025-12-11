BIST 11.194
DOLAR 42,62
EURO 49,91
ALTIN 5.765,62
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüphelinin jandarma ekiplerinin 2 hafta süren operasyonlarında yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

