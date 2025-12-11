UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Kenan Yıldız asist yaptı Arda Güler ise...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Juventus Pafos'u 2-0 yenerken Kenan Yıldız ikinci golün pasını verdi. Arda Güler'in 58. dakikada oyuna girdiği maçta Real Madrid Manchester City'e ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.
Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2