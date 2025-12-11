UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar Kenan Yıldız asist yaptı Arda Güler ise...

BIST 11.194
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Juventus Pafos'u 2-0 yenerken Kenan Yıldız ikinci golün pasını verdi. Arda Güler'in 58. dakikada oyuna girdiği maçta Real Madrid Manchester City'e ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.

Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere): 1-2

