BIST 11.194
DOLAR 42,60
EURO 49,86
ALTIN 5.785,79
HABER /  SPOR

Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta Ajax'a direnemedi

Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta Ajax'a direnemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ, sahasında iki kez öne geçtiği maçta Ajax’a 4-2 yenildi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Azerbaycan takımı Karabağ sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ajax 4-2 kazandı.

Karabağ 10. dakikada Duran ve 47. dakikada Matheus'un golleriyle iki kez öne geçse de Ajax'ın gollerine engel olamadı. Ajax'ın galibiyet gollerini 39. dakikada Dolberg, 79 ve 90. dakikalarda Dloukh ile 83. dakikada Gaaei kaydetti. 

Bu sonucun ardından Ajax puanını 3'e yükseltirken Karabağ, 7 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Seten 'resmen Piyango' diyerek açıkladı: Murat Kurum büyük destek verdi
İbrahim Seten 'resmen Piyango' diyerek açıkladı: Murat Kurum büyük destek verdi
Fed faiz kararı belli oldu
Fed faiz kararı belli oldu
Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı
Galatasaray çıldırdı! Leao planı ortaya çıktı
Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!
Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!
Adli emanet hırsızlığında 5 tutuklama
Adli emanet hırsızlığında 5 tutuklama
Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...
Kenan Yıldız’a büyük onur! Ayın Yükselen Yıldızı...
İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı
İzlanda da Eurovision 2026’yı boykot zincirine katıldı
Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak
Galatasaray’da Uğurcan endişesi! O maçı kaçıracak
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
Rusya'dan savaş açıklaması: Karşılık vereceğiz
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi
CHP eski Serik ilçe başkanına ev hapsi