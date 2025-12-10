Karabağ 2 kez öne geçtiği maçta Ajax'a direnemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ, sahasında iki kez öne geçtiği maçta Ajax’a 4-2 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Azerbaycan takımı Karabağ sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ajax 4-2 kazandı.

Karabağ 10. dakikada Duran ve 47. dakikada Matheus'un golleriyle iki kez öne geçse de Ajax'ın gollerine engel olamadı. Ajax'ın galibiyet gollerini 39. dakikada Dolberg, 79 ve 90. dakikalarda Dloukh ile 83. dakikada Gaaei kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 3'e yükseltirken Karabağ, 7 puanda kaldı.