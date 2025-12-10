Güllü soruşturmasında yeni iddia! Ölmeden önce 2 isim vermiş!

Şarkıcı Güllü adıyla bilinen Gül Tut’un, Yalova’daki bir apartmanın beşinci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, daha önce sanatçının “Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin” dediğini aktararak olayın bir cinayet olabileceği yönünde iddialarda bulundu.

Abone ol

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE KIZIMDAN VEYA OĞLUMDAN BİLİN'

Kızının yeniden gözaltına alınmasının ardından Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Rojda Altıntaş'a konuşan Aydın, Güllü'nün daha önce kendisine söylediği bir sözü ilk kez açıkladı.

Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Güllü'nün patronu Ferdi Aydın ile görüştüm. 'Bu bir cinayet. Hislerim yanıltmadı beni. Güllü Abla bana hep söylerdi. 'Başıma bir şey gelirse kızımdan veya oğlumdan bilin' derdi. Oğlu ve kızı katildir, onlarla konuşmuyorum." diyor.