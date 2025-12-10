BIST 11.216
DOLAR 42,61
EURO 49,63
ALTIN 5.745,32
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Külliye’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama
Hatayspor'dan "kulüpte yemek çıkmadığı" iddialarına yalanlama
İki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün yapılacak! Saat verildi
İki günde bir yapılan su kesintisi artık her gün yapılacak! Saat verildi
İsrail ordusu yine durmadı! Gazze'de ateşkese rağmen 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu yine durmadı! Gazze'de ateşkese rağmen 1'i çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu
Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu
Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Muğla'da bir kadını kaçırıp darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu
23 yıldır aranıyordu Niksar'da Cin Camisi'nin kayıp kitabesi bulundu
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu
Lezita 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasında 26. oldu
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu! O isimler kadroya alınmadı