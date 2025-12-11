Büyükçekmece'de soyup soğana çevrilen adli emanet deposu ilk kez görüntülendi
Son günlerin büyük dikkat çeken konusu ve tüm Türkiye’nin günlerdir konuştuğu, Büyükçekmece Adliyesi’nden 147 milyon liralık altın ve gümüşün çalınmasıyla ilgili skandalda yeni gelişmeler meydana geldi. Yürütülen detaylı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13’e yükselirken, İngiltere’ye kaçan kâtip ve eşi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Diğer yandan, Türkiye'nin dilinde dolaşan soygunun yapıldığı ve "girilemez" denilen o adli emanet odası ilk kez görüntülendi.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu ve soruşturmaya devam edilen adli emanet deposu soygununa ilişkin yeni gelişmeler meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde katiplik görevi yapan Erdal Timurtaş’ın başrolünde olduğu iddia edilen ve toplam değeri 147 milyon lira olan soygun planının hayata geçirildiği adli emanet bölümü, 24 TV muhabirleri Ada Kahriman ve Dursun Şahin tarafından ilk kez görüntülendi.
Elde edilen görüntüler, adliyenin en korunaklı olması gereken alanındaki güvenlik zaafiyetini ve soygunun boyutunu gözler önüne serdi. Ekibin kaydettiği görüntülerde; kasalar, paraların ve değerli eşyaların muhafaza edildiği bölümler ile soygunun gerçekleştirildiği alanlar detaylı bir şekilde ekranlara yansıdı.
HIRSIZLIĞIN ADIM ADIM İZLERİ
Olay yerinden alınan görüntülerle birlikte, katip Timurtaş tarafından gerçekleştirildiği belirtilen soygunun izleri adım adım ortaya konuldu. Soygunun hangi aşamalardan geçerek yapıldığı, kasaların nasıl açıldığı ve güvenlik sistemlerinin ne şekilde aşıldığına dair kritik detaylar netleşti. 75 kilogram altın ve gümüşün çıkarıldığı odadaki boşluklar, vurgunun planlı yapısını kanıtlar nitelikteydi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: GÖZALTI SAYISI 13’E YÜKSELDİ
Adliyedeki teknik incelemeler sürerken, emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma da hız kesmeden devam ediyor. Adli emanet odasından 75 kilogram altın ve gümüşü alarak kayıplara karışan şebekeye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli daha yakalandı. Son yapılan bu operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Savcılık, şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişileri tespit etmek için soruşturmayı derinleştiriyor.