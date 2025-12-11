Büyükçekmece'de soyup soğana çevrilen adli emanet deposu ilk kez görüntülendi

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: GÖZALTI SAYISI 13’E YÜKSELDİ

Adliyedeki teknik incelemeler sürerken, emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma da hız kesmeden devam ediyor. Adli emanet odasından 75 kilogram altın ve gümüşü alarak kayıplara karışan şebekeye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli daha yakalandı. Son yapılan bu operasyonla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Savcılık, şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişileri tespit etmek için soruşturmayı derinleştiriyor.