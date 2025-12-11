BIST 11.277
Eve giren ekipler Hilal'i korkunç halde buldu! Kaçan eski eşi yakalandı

İSTANBUL Pendik'ten son gelen haber çok korkunç... Evinde eski eşinin saldırısına uğrayan 32 yaşındaki Hilal hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin (32) yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti. Ekipler eve girdiklerinde, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olan Aktepe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından aracıyla kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş Demir yakalandı.

Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

