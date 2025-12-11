Albaraka Türk'ten Ismarlıyo platformuyla üniversite öğrencilerine destek

Albaraka Türk, üniversite öğrencilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla "Ismarlıyo" platformuyla işbirliği başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, toplumsal dayanışmayı güçlendiren gençlere yönelik destek projelerine yenisini ekledi.

Bu kapsamda bankanın Albaraka Trend Kart markası, üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Ismarlıyo uygulamasına destek vererek binin üzerinde öğrenciye yemek ikramında bulundu.

Ismarlıyo, sisteme dahil üniversite öğrencileriyle destek olmak isteyen bireyleri ve kurumları bir araya getiren dijital bir dayanışma platformu olarak çalışıyor.

Taraflar arasındaki işbirliği, öğrencilerin özellikle gıda ve temel ihtiyaç giderlerini karşılayabilmesine olanak tanıyan somut bir destek niteliği taşıyor. Söz konusu destek, üniversite öğrencilerinin ekonomik yükünü hafifletmenin yanı sıra eğitimlerine daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi için gereken sosyal desteği sağlıyor.

Albaraka Trend Kart'ın işbirliğine yaptığı katkı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasından özellikle "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedefi doğrultusunda gerçekleşti. Toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerle mücadele eden bu küresel hedef, dezavantajlı grupların fırsatlara erişiminin artırılmasına öncelik veriyor.

"Herkes için bir sorumluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ,

gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemenin herkes için bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Uludağ, toplum odaklı anlayışlarıyla Ismarlıyo platformuyla güç birliği yaparak binin üzerinde üniversite öğrencisine ulaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Söz konusu işbirliğinin, bankanın sürdürülebilirlik stratejisinde yer alan "eşitsizlikleri azaltma, kapsayıcı fırsatlar oluşturma ve ortaklıklarla değer üretme" hedeflerinin bir parçası olarak konumlandığını aktaran Uludağ, "Amacımız, toplumsal dayanışmayı büyütmek ve fırsat eşitliğine daha çok katkı sağlamak. Sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.