Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko hayatının şokunu yaşadı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, İtalya'ya dönüşünde aradığını bulamadı. Tecrübeli golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Roma ve Inter dönemlerinden sonra yeniden Serie A'ya dönen Dzeko, Fiorentina'daki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Fiorentina, geride kalan 14 haftada yalnızca 6 puan toplayarak ligin dibine demir attı. Lig boyunca hiç galibiyet alamayan Viola'da işler her geçen hafta biraz daha kararıyor.

AYRILIK SESLERİ YÜKSELİYOR

TuttoMercato'dan Matteo Moretto'nun haberine göre Fiorentina'daki kötü gidiş, Dzeko'nun durumunu da belirsizleştirdi. 39 yaşındaki Bosnalı golcünün, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Bu sezon Fiorentina formasıyla 15 maçta toplam 564 dakika sahada kalan Edin Dzeko, yalnızca 2 gol atabildi. Forvette yaşanan verimsizlik, takımın hücumda büyük sıkıntı yaşamasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Dzeko'nun opsiyon durumunun da riske girdiği belirtiliyor. Kulübün geleceği için yapılacak planlamada Bosnalı yıldızın yerinin olup olmayacağı henüz net değil.

