Emlak Katılım Portföy Yönetimi SPK'dan faaliyet izni aldı

Türkiye Emlak Katılım Bankası iştiraki Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, katılım finans ilkeleri doğrultusunda portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmak üzere yetkilendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şirketin, faaliyet izniyle portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesine yönelik talebi, SPK tarafından olumlu karşılandı.

Böylece Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, katılım finans ilkeleri doğrultusunda portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmak üzere yetkilendirildi.

Bu adım, Emlak Katılım'ın katılım finans alanındaki ürün çeşitliliğini artırma ve yatırımcı tabanını genişletme hedefinin stratejik bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Emlak Katılım, reel sektöre ve bireylere yönelik sürdürülebilir finansal çözümler üreterek ekonomiye ve istihdama katkı sunmaya devam ederken, yürüttüğü hazırlık çalışmalarının ardından portföy yönetimi alanına resmi olarak adım attı.

Bankanın genel stratejileriyle uyumlu şekilde faaliyet gösterecek şirketin, yatırımcılara güvenilir, ilkeli ve yenilikçi yatırım imkanları sunması hedefleniyor.

Faaliyet izni kapsamında Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ, yatırımcılara şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir portföy yönetimi hizmetleri sunmayı, gayrimenkul ve reel sektöre yönelik fon yapıları başta olmak üzere sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak ürünler geliştirmeyi amaçlıyor.

Emlak Katılım'ın gayrimenkul finansmanı alanındaki uzmanlığını portföy yönetimi faaliyetlerine de taşıyacak olan yeni yapı, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara alternatif yatırım araçları sunacak.

Kurulması planlanan fonların, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli ve nitelikli finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

