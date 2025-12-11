İstanbul Pendik'te yangın faciası 3 çocuk öldü 1 çocuk ağır yaralı

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.