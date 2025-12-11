BIST 11.228
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: "Bu meseleyi çözün"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında yasa dışı bahis ve sanal kumarla ilgili kurmaylarına talimat verdi. Erdoğan, “Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak. Bu meseleyi çözün” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yılın son toplantısında Erdoğan, yasa dışı bahis konusunda, kurmaylarına talimat verdi. Sanal kumar ve yasa dışı bahis konusunun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Erdoğan, “Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

BU MESELEYİ ÇÖZÜN
Bu konuda herkesin elinden geleni, üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak. Bu meseleyi çözün” diye konuştu.

