Gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı şok iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy dahil Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Aynı soruşturmada dört kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüpheliler, ”kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, ”kabul etmek veya bulundurmak“ ya da ”uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak“ suçlamaları yöneltiliyordu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan 8 isim, önce Adlî Tıp Kurumu'na sevk edildi, ardından savcılığa çıkarıldı.

Savcılıkta ifade veren Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, sevk edildikleri sulh cezâ hakimliğince tutuklandı. Ersoy’un tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamalar arasında “uyuşturucu kullanma” dışındaki diğer tüm tüm suçlamaların yer aldığı öğrenildi.

Aynı soruşturmadan gözaltına alınan Elif Kılınç, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı verildi.

AĞIR SUÇLAMALAR

Savcılığın sevk yazısı: İştirak halinde eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri, ikiden fazla kişilerin cinsel ilişkiye girdikleri, kadınları ilişkiye sokarak menfaat sağladığı anlaşıldı

Savcılığın sulh ceza hâkimliğine tutuklama talebiyle yazdığı sevk yazısında ise Ersoy ve diğer şüphelilere yöneltilen iddialar ve suçlamalara ilişkin şöyle denildi:

"Şüpheliler hakkında yapılan soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları doğrultusunda alınan şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde; gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konumlar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişiler ile olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konumlarda buluşmuş oldukları bu itibarla şüphelilerin tevil yollu ikrarları ile suçtan kurtulmaya yönelik beyanları göz önüne alındığında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı; şüpheli Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakla;

Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, dosya kapsamında delillerin toplanmamış olması şüphelilerin serbest kalması ile birlikte söz konusu delilleri tesir etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmekle;

Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA,

Karar verilmesi kamu adına talep olunur."