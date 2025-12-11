Nur Köşker nereli eşi kimdir? 'Mehmet Akif Ersoy beni taciz etti bacaklarını...'
Medya dünyası Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucudan tutuklanması sonrasında ortaya dökülen taciz iddiası ile sallanıyor. Habertürk eski spikeri Nur Köşker öyle iddialar ve öyle detaylar verdi ki yer yerinden oynadı. Evli olduğu dönemde Mehmet Akif Ersoy'un tacizine maruz kaldığını söyleyen Nur Köşker, eşi ve ailesi zarar görmesin diye istifa ettiğini anlattı. Peki kimdir Nur Köşker, eşi ile ne zaman boşandı, taciz iddiası ne?
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaşananların ardından yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy tarafından taciz edildiğini iddia ederek,"Kıta değiştirdim o adam yüzünden" dedi.
Habertürk'te ekran yüzü olarak görev yapan ve istifa ederek Türkiye'den ayrılan Nur Köşker de Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Instagram hesabından olanı biteni ortaya dökün Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan, 3 dil bilen Nur Köşker, son çalıştığı yerde de benzer bir olay yaşamış. İşte Nur Köşker'in ortaya döktüğü taciz iddiası:
EVLİYKEN BENİ TACİZE BAŞLADI
Nur Köşker'in iddiasına göre Mehmet Akif Ersoy, hem mesajlarla hem yüz yüze görüşmede cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunuyordu. Nur Köşker'in Instagram hesabından anlattıkları şunlar:
-“Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var.
BACAKLARINI GÖREYİM...
- 'Sabah bülteninde LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar' bilmem neler. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi ya?
-En son işte o asıl bomba kısmı. Beni 'Oturur masada haber yazarsın' diyerek ekrandan almakla tehdit etmişti. Burayla ilgili bir delilim yok. Bunu söyleyeceğini bilsem kesinlikle o odaya ses kaydı alarak girerdim.