Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'a taciz iddiası: Kıta değiştirdim o adam yüzünden!

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaşananların ardından yaptığı açıklamada Ersoy tarafından taciz edildiğini iddia ederek,"Kıta değiştirdim o adam yüzünden" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün jandarma tarafından gözaltına alınan Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, beraberindeki üç kişiyle birlikte tutuklandı.

Habertürk'te ekran yüzü olarak görev yapan ve istifa ederek Türkiye'den ayrılan Nur Köşker de Ersoy hakkında konuştu. Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirten Köşker, şunları söyledi:

"Sabah bülteninde LED'in önüne geç Bacaklarını göreyim"

“Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var. İşte 'Sabah bülteninde LED'in önüne geç. Bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar' bilmem neler. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi ya? En son işte o asıl bomba kısmı. Beni 'Oturur masada haber yazarsın' diyerek ekrandan almakla tehdit etmişti. Burayla ilgili bir delilim yok. Bunu söyleyeceğini bilsem kesinlikle o odaya ses kaydı alarak girerdim. Sonrasında ben de 'Anladım ben seni. Şöyle çözelim. Ben istifa edeyim gideyim' dedim ve çıktım öyle.

Ardından bir sene işsiz kaldım o geri zekalı yüzünden. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. Yani bir de ben orada gece spikeri olarak başlamıştım. Sonra hafta sonu ana haberi verdiler. Yazın ağırlıklı olarak. Yani böyle kariyerimin kendimce zirvesinde olduğum bir dönemde istifa etmek zorunda kaldım. En son artık ‘olmayacak herhalde bu ülkede’ deyip ülkeyi terk ettim. Kıta değiştirdim o adam yüzünden.”

"Uzun süre devam eden bir taciz vardı"

Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yaşananlar hakkında bugüne kadar neden açıklama yapmadığını şu ifadelerle anlattı:

"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim. Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.

Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonum ses kaydını başlatarak girerdim.

Sonrasında herkese, 'Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım' dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.

Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."