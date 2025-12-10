Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatı ne kadar? 2026 çeyrek bilet fiyatı ne?
Milli Piyango İdaresi, 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi’nin bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını resmen duyurdu. Bu yılki çekilişte tam 800 milyon TL büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki 2026 çeyrek milli piyango bileti ne kadar? Yarım bilet fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...
Milli Piyango 2026 bilet fiyatları açıklandı.
Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL
Biletler 9 Kasım 2025 tarihinden itibaren bayiler ve millipiyangoonline.com üzerinden satışa sunuldu. Büyük ikramiye dahil toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak ve büyük ikramiye tamamen dağıtım garantili.
31 Aralık 2025 gecesi yapılacak çekilişin sonuçları, aynı gece millipiyangoonline.com adresinde anında yayınlanacak.
