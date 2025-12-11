Galatasaray'ın efsane kalecisinden kötü haber geldi!

Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır, sol üst adale zorlanması nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'da gözler, Günay Güvenç'in performansına çevrildiAbone ol
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında sahne alan Uğurcan Çakır, kurtardığı penaltıyla maçın en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu.
Ancak 67. dakikada sol üst adalesinde hissettiği zorlama nedeniyle oyuna devam edememiş ve yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. İstanbul'a dönüşün ardından detaylı kontrole alınan milli kalecinin sakatlık tablosu netleşmeye başladı.
ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Uğurcan'ın sol üst adalesindeki zorlanma nedeniyle cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında sahaya çıkamayacağı öğrenildi. 29 yaşındaki eldivenin sahalara dönüş sürecinin yapılacak yeni kontroller sonrasında netleşeceği belirtildi.