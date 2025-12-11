BIST 11.257
HABER /  SPOR

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

