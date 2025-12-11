BIST 11.265
DOLAR 42,61
EURO 49,98
ALTIN 5.774,27
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da ahırın içinde öyle bir şey bulundu ki... Günde bin çeyrek altın değerinde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'dan gelen son haber akıllara zarar. Hilvan ilçesinde kaçak elektrikle kripto üretimi yapılan gizli tesis ortaya çıktı. Ahır şeklindeki yapının içerisinde 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi. Tesisin her ay 1.000 çeyrek altın (9.534.000 TL) değerinde kaçak elektrik tükettiği belirlendi.

Abone ol

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu, tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı. 

AHIRIN İÇİNE TRAFO KURMUŞLAR
Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmaları sürüyor. 

Şanlıurfa'da ahırın içinde öyle bir şey bulundu ki... Günde bin çeyrek altın değerinde... - Resim: 0

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi.

Bölgeye yoğunlaşan ekiplerin sahada yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu.

1500 HANENİN GÜNLÜK TÜKETİMİNE EŞ

Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu.

Tesisin her ay 1.000 çeyrek altın (9.534.000 TL) değerinde kaçak elektrik tükettiği belirlendi.

Şanlıurfa'da ahırın içinde öyle bir şey bulundu ki... Günde bin çeyrek altın değerinde... - Resim: 1

Tesiste kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler sürüyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nur Köşker nereli eşi kimdir? 'Mehmet Akif Ersoy beni taciz etti bacaklarını...'
Foto Galeri Nur Köşker nereli eşi kimdir? 'Mehmet Akif Ersoy beni taciz etti bacaklarını...' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
400'ü aşkın şubesiyle hizmet veriyordu! Türkiye'nin dev tatlı markası iflas ediyor
400'ü aşkın şubesiyle hizmet veriyordu! Türkiye'nin dev tatlı markası iflas ediyor
Emanet kasası soygunu sonrası böyle kaçmışlar! Son görüntüleri çıktı
Emanet kasası soygunu sonrası böyle kaçmışlar! Son görüntüleri çıktı
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı sebebi 'sağcılıkla' ilgili skandal sözleri
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı sebebi 'sağcılıkla' ilgili skandal sözleri
10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
Albaraka Türk'ten Ismarlıyo platformuyla üniversite öğrencilerine destek
Albaraka Türk'ten Ismarlıyo platformuyla üniversite öğrencilerine destek
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi çıktı! Grup seks ve uyuşturucu için dedi ki...
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi çıktı! Grup seks ve uyuşturucu için dedi ki...
Galatasaray'ın efsane kalecisinden kötü haber geldi!
Galatasaray'ın efsane kalecisinden kötü haber geldi!
Fon yatırımlarında yaş aralığına göre tercihler belli oldu
Fon yatırımlarında yaş aralığına göre tercihler belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Edin Dzeko hayatının şokunu yaşadı
Koçfinans 30 yaşında! 1 milyon müşteriye finansal yol arkadaşı oldu
Koçfinans 30 yaşında! 1 milyon müşteriye finansal yol arkadaşı oldu
Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor
Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret teklifini açıkladı! "Aradaki 10 bin liralık farkı..."
Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret teklifini açıkladı! "Aradaki 10 bin liralık farkı..."