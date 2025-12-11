Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı! İndirim kaç puan oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 38'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdiği belirtildi.

Duyuruda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu, gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen duyuruda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği aktarıldı.

Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği bildirilerek, "Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğine vurgu yapılan duyuruda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği kaydedildi.

Duyuruda, Kurulun, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.

Kurulun, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı aktarılan duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Ekonomistler ne bekliyordu?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

Yüzde 39,50'ye çekilmişti

Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.