Akbank'tan Juzdan kullanıcılarına yılbaşı kampanyası iPhone 17 fırsatı

Akbank'ın tüm banka ve kredi kartı kullanıcılarına açık dijital ödeme platformu Juzdan, yılbaşı çekilişiyle 10 kullanıcısına iPhone 17 akıllı telefon hediye edecek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın yeni nesil ödeme platformu Juzdan, yılbaşı dönemine özel gelenekselleşen çekiliş kampanyasını, bu yıl da kullanıcılarıyla buluşturacak.

Kampanya kapsamında çekilişe katılan 10 kullanıcı, Apple iPhone 17 128 GB akıllı telefon kazanacak. 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyaya katılmak isteyen Juzdan kullanıcılarının, 'Uygulamaya Giriş Yap' ve 'QR ile Öde' seçeneklerine uygulama üzerinden katılması gerekiyor. Uygulama ne kadar aktif kullanılırsa, iPhone 17 kazanma olasılığı da o kadar artıyor.

Kampanya süresince kullanıcılar, her gün uygulamaya giriş yaptıklarında 1 çekiliş hakkı ve QR ile ödeme yaptıklarında ise günlük limit olmaksızın çekiliş hakkı elde edecek. Katılımcılar, her bir kategoride en fazla 45 hak, böylece toplamda 90 çekiliş hakkı kazanabilecek.

