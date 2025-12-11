BIST 11.277
Annesine mezar yeri bakmaya gidiyordu babasının 28. ölüm yıldönümünde yeğeniyle birlikte öldü

Giresun’un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen sürücünün kazadan kısa süre önce babasının da 28 yıl önce bugün vefat ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu anlaşıldı.

Emin Yılmaz (41) idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil, Kovanlık-Aydındere yolunda seyir halindeyken Pazarsuyu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen sürücü Yılmaz'ın cenazesi ekiplerce olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Araçtaki yolculardan Raif Şimşek'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz ve Şimşek'in cenazeleri Bulancak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya gidiyordu

Raif Şimşek'in Emin Yılmaz'ın dayısı olduğu, dün vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

Yılmaz'ın kazadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün vefat ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma kapsamında toplamda 80 kişilik ekibimiz görev aldı. Hızlı şekilde araçtaki vatandaşımızı aldık. Diğer vatandaşımız suya kapılarak olay yerinden 2 kilometre ileride bulundu. Olayı duyduğumuz andan itibaren ilgili kurumlarımız hızlı şekilde hareket etti."

