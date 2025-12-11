Yoğun bakımdaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın son durumu nasıl?
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. " denildi.
Manisa Şehir Hastanesinin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.