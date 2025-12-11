BIST 11.264
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: "TİSK elini taşın altına koymalı"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti heyecanla beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk açıklama geldi. Erdoğan "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir. İhmal, dikkatsizlik veya daha fenası kar hırsıyla tek bir emekçimizin bile canı yanıyorsa, vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere hiçbirimiz taşıyamayız.

"2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz"

Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız.KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz.

"Ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan.."

Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye menziline ancak öz güvenle ve cesaretle ulaşabiliriz. Başarısız olmamızı bekleyenleri ancak bu şekilde hüsrana uğratabiliriz. 

Sürecin tökezlemesini umanlara fırsat vermeden, millete karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hep birlikte güzel günlere vasıl olacağız. Milletimizin sürece dair umutlarını güçlendiren komisyonun, aynı öz güvenli yaklaşımı son ana kadar devam ettireceğine inanıyorum.

