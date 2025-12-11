BIST 11.264
DOLAR 42,62
EURO 50,05
ALTIN 5.773,19
HABER /  MEDYA

Gazeteci Enver Ansever tutuklandı sebebi 'sağcılıkla' ilgili skandal sözleri

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube yayınında yaptığı 'sağcılık' ithamları ile başını yaktı. Yayında "sağcılığın kriteri yoktur, vicdanı yoktur' diyen Enver Aysever, "Din ve milliyetçilik tacirliği yaparlar" dedi. Bu sözler sonrasında Enver Aysever Youtube yayını çıkışında gözaltına alındı. Aysever, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aysever hakkında, YouTube'da yayınladığı bir video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Aysever, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aysever, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Aysever'in söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Avukatından tepkilere yanıt

Enver Aysever'in, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajdaki "İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım" ifadelerine yönelik yorumlarının gözaltı işleminin gerekçesi yapıldığı belirtildi. Enver Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptığını ve yayının sosyal medyada kırpılarak algı oluşturulduğunu öne sürdü.

Aysever ne dedi? Sağcılarla ilgili sözleri

Aysever, kendi YouTube kanalında yaptığı yayında sağ görüşlü vatandaşları hedef alan ağır ithamlarda bulunmakla eleştirilmişti. Aysever şu ifadeleri kullanmıştı:

-"Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar.

-Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. 

-Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayat oradan bakar. Solcu olmak. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın.
-İster dindar olun, ister milli şey olun. Yurt yani kendinizi milliyetçi zannedin. Hayır. Solcu olduğunuz zaman ancak paraya pula itimat etmezsiniz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çankırı'da zürafadan gergedana yüzlerce fosil bulunan alandan bu sezon 200 fosil çıkarıldı
Foto Galeri Çankırı'da zürafadan gergedana yüzlerce fosil bulunan alandan bu sezon 200 fosil çıkarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD, Pakistan'ın F-16 filosu için 686 milyon dolarlık destek paketi satışını onayladı
ABD, Pakistan'ın F-16 filosu için 686 milyon dolarlık destek paketi satışını onayladı
Anadolu Isuzu'dan dev Özbekistan yatırımı
Anadolu Isuzu'dan dev Özbekistan yatırımı
Quick Sigorta ve senCard'tan sağlık sigortacılığı alanında işbirliği
Quick Sigorta ve senCard'tan sağlık sigortacılığı alanında işbirliği
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı! İndirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı! İndirim kaç puan oldu?
Akbank'tan Juzdan kullanıcılarına yılbaşı kampanyası iPhone 17 fırsatı
Akbank'tan Juzdan kullanıcılarına yılbaşı kampanyası iPhone 17 fırsatı
Annesine mezar yeri bakmaya gidiyordu babasının 28. ölüm yıldönümünde yeğeniyle birlikte öldü
Annesine mezar yeri bakmaya gidiyordu babasının 28. ölüm yıldönümünde yeğeniyle birlikte öldü
Eve giren ekipler Hilal'i korkunç halde buldu! Kaçan eski eşi yakalandı
Eve giren ekipler Hilal'i korkunç halde buldu! Kaçan eski eşi yakalandı
Türkiye'den 3 şirket seçildi! NATO'dan açıklama geldi
Türkiye'den 3 şirket seçildi! NATO'dan açıklama geldi
MHP, 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' raporunu sundu hukuki duzenleme için flaş açıklama
MHP, 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' raporunu sundu hukuki duzenleme için flaş açıklama
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Şahin'in girişimleri sonuçsuz kalmadı! Antep İşi nakışı UNESCO tarafından tescillendi
Şahin'in girişimleri sonuçsuz kalmadı! Antep İşi nakışı UNESCO tarafından tescillendi
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme!
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada flaş gelişme!